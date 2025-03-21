В Госдуму внесут проект увеличения размера страхового возмещения по вкладам

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам в банках до 3 млн руб., сообщает РИА Новости .

Документ разработали представители ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Они предложили внести изменения в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».

Проект предлагает увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках с 1,4 млн до 3 млн руб. Нилов отметил, что нынешняя сумма была установлена свыше 10 лет назад. Он считает, что ее нужно пересмотреть с целью укрепления уровня доверия к банковской системе и защиты интересов вкладчиков.

Депутат отметил, что за эти годы выросла инфляция, но и зарплаты тоже поднялись. Также, по его словам, на большинство процессов в кредитных учреждениях влияет ключевая ставка ЦБ. То есть банки регулярно могут повышать и снижать ставки, но при этом вопрос суммы застрахованных вкладов остается открытым.

В законопроекте также отмечено, что в прошлом году ЦБ выступал с инициативой увеличить размер страхового возмещения. Регулятор отмечал, что это поможет сдержать инфляцию.