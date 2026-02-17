В Госдуме заявили, что бесполезно работать перед пенсией для ее увеличения

Депутат Панеш заявил, что нет смысла работать перед пенсией ради ее увеличения

Многие россияне ошибаются, когда думают, что могут устроиться на работу на один-два года перед пенсией и значительно увеличить ее размер в дальнейшем. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Для получения страховой пенсии по старости нужно соблюсти три условия. Необходимо достичь определенного возраста, иметь минимальное количество страхового стажа и конкретного числа индивидуальных пенсионных коэффициентов — баллов. В 2026 году пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, а для женщин — 59, отметил народный избранник.

Минимальный размер страхового стажа должен быть 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент — от 30 баллов и выше, подчеркнул Панеш.

Если россиянин всю жизнь работал неофициально и у него не было отчислений в Социальный фонд, то вероятно отсутствуют нужный стаж и количество баллов. Если устроиться по ТК РФ незадолго до ухода на пенсию, это даст возможность получить небольшое количество стажа и некоторое число баллов. Однако значительно ситуация не изменится, объяснил депутат.

