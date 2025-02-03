В Госдуме рассказали, почему у россиян может снизиться выплачиваемая пенсия

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что при нынешней пенсионной системе к снижению выплат в будущем могут привести отсутствие официального трудоустройства, заниженная «серая» зарплата и перерывы в трудовом стаже, сообщает ТАСС .

«Чтобы избежать неприятных сюрпризов с уменьшением пенсии, необходимо заранее учитывать ряд подводных камней и соблюдать определенные правила», — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что неофициальная работа не предусматривает отчисления в социальный фонд, что может привести к недостатку страхового стажа и пенсионных баллов. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше размер пенсии.

По словам депутата, занижение зарплаты «в конверте» также влияет на пенсионные выплаты, поскольку снижает отчисления. Это уменьшает пенсионные накопления и снижает размер выплат после выхода на пенсию.

Кроме того, на размер пенсии влияют длительные перерывы в карьере и потеря документов о трудовом стаже. Крайне необходимо бережно хранить трудовые книжки, справки о зарплате и иные документы, свидетельствующие о трудовом стаже, заключил Гаврилов.

Ранее парламентарий назвал фейком перевод пенсий россиян в цифровые рубли. Он подчеркнул, что на сегодняшний день проект цифрового рубля еще не запущен.