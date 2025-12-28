В Госдуме рассказали, куда россияне могут вложить 13-ю зарплату

Аксаков: 13-ю зарплату можно направить на депозит или купить гособлигации

«Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы добавил, что также получить хорошую доходность с гарантированными выплатами можно с помощью инвестиций в гособлигации.

Ранее россиянам рассказали, кому и как положена выплата 13-й зарплаты. Обычно премию выплачивают в декабре или январе.

