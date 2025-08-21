В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 15% до конца 2025 года

К концу 2025 года ключевая ставка Центробанка может уменьшиться с текущих 18% до 15%. Аналитики финансового сектора в Госдуме допускают такую возможность, однако рассматривают и более консервативные сценарии, при которых ставка снизится только до 16–17%, об этом пишет RT .

Эксперты подчеркивают, что решения ЦБ будут основываться преимущественно на показателях инфляции и общем состоянии экономической активности в России. Специалисты полагают, что регулятор сохранит осторожный подход к изменению денежно-кредитной политики, стремясь избежать нового витка роста цен.

«К концу года ключевая ставка опустится минимум до 15%, если не произойдет непредвиденных внешних шоков. Не исключено, что инфляция будет снижаться быстрее. В этом случае можно ждать даже более существенного уменьшения ставки. При этом Банк России продолжит придерживаться разумной консервативной политики, поэтому не станет снижать ставку опережающими темпами, чтобы не допустить рисков повторного скачка цен», — сказал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Изменение ключевой ставки неизбежно повлияет на условия кредитования и депозитные программы до конца года. Финансовые эксперты внимательно следят за действиями Банка России, которые определят дальнейшую динамику рынка.

Ранее сообщалось, что 25 июля ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 2%. С тех пор ее размер составляет 18%.