В ГД прокомментировали запрет на экспорт бензина до 31 июля

Правительство России ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 июля, чтобы сдержать рост цен и избежать дефицита в период посевной и летних поездок. Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич назвал решение превентивным шагом, сообщает pravda-nn.ru .

Поводом стали продолжающийся рост цен и увеличение спроса на топливо. По данным Нижегородстата, в марте АИ-92 в регионе стоил в среднем 62,24 рубля за литр (+1,07% к февралю и +2,84% к концу 2025 года). АИ-95 подорожал до 67,27 рубля, АИ-98 и выше — до 91,18 рубля, дизель — до 74,18 рубля за литр.

«Решение правительства России о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля — это превентивная мера, направленная на обеспечение стабильности внутреннего топливного рынка в условиях турбулентности мировой энергетики по причине конфликта на Ближнем Востоке», — заявил Станкевич.

По его словам, весной растет потребление топлива из‑за посевной, начала туристического сезона и увеличения транспортной активности. Дополнительные риски создают ремонты НПЗ после атак беспилотников и логистические ограничения.

Экономист Леонид Хазанов отметил, что такая мера обычно замедляет рост цен или временно их стабилизирует.

«С одной стороны, запрет направлен на то, чтобы цены на бензин не росли быстрыми темпами. С другой стороны, стоимость бензина может расти (из-за инфляции, сезонного роста спроса и себестоимости). Из-за этого могут быть приняты другие запретные меры в будущем», — отметил российский экономист, промышленный эксперт Леонид Хазанов.

