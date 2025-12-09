В Финляндии зафиксирован рекордный рост числа банкротств компаний

В 2025 году обанкротились более 3 тысяч финских предприятий

Число банкротств компаний в Финляндии в 2025 году достигло максимального уровня за последние 25 лет, превысив показатели 2000-х годов, сообщает «Царьград» .

В 2025 году в Финляндии зарегистрировано рекордное количество банкротств компаний за последние четверть века. По данным бизнес-консалтинговой компании Asiakastieto Group Oyj, к концу ноября заявления о банкротстве подали 3 019 предприятий, что на 13 больше предыдущего антирекорда, установленного в 2000-х годах.

Большинство обанкротившихся организаций — около 2 900 — были небольшими, с численностью сотрудников до четырех человек. Наиболее пострадал строительный сектор, где разорились 629 компаний. Далее следуют оптовая и розничная торговля с 453 банкротствами и гостиничный бизнес с общественным питанием — 308 случаев.

Основной причиной массовых банкротств стало снижение частного потребления. В результате более 12 тысяч жителей Финляндии лишились работы.