В Финляндии предложили создать ОЭЗ в приграничных с РФ районах

В Финляндии в приграничных с Россией регионах, а также в регионах, которые больше всего пострадали от отсутствия российских туристов и от закрытых границ, предложили создать особые экономические зоны (ОЭЗ), пишет ТАСС .

Соответствующее предложение выдвинуло действующее правительство Финляндии. Проект программы развития Восточной Финляндии уже представили для обсуждения.

Если приграничные с Россией районы действительно станут в Финляндии ОЭЗ, то население получит налоговые льготы или формы региональной поддержки. Кроме этого, планируют ввести и другие меры. Одной из них станет строительство ветряных электростанций, а другой — улучшение широкополосной связи.

Власти будут принимать предложения от всех заинтересованных сторон до 22 ноября 2024 года. Реализовывать программу будут в 2025 году, а действовать она будет до конца срока полномочий кабмина Петтери Орпо в 2027 году.