В Европе цена на газ впервые с 27 декабря 2024 года опустилась ниже 500 долларов

На лондонской бирже ICE 7 января впервые с 27 декабря 2024 года зафиксировали значительный спад стоимости природного газа. Цена опустилась до отметки ниже 500 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя двухпроцентное снижение с начала торгового дня, сообщает ТАСС .

Несмотря на предшествующий рост котировок в декабре 2024 года, связанный с ожиданиями прекращения транзита газа через украинскую территорию, рынок отреагировал на фактическую остановку поставок из России довольно сдержанно. Хотя цены и достигли максимальных значений с середины ноября 2023 года, их рост составил всего около процента, после чего началось снижение.

На нидерландском хабе TTF фьючерсные контракты на февраль торговались по цене 46 евро за мегаватт-час, что эквивалентно 495,6 доллара за тысячу кубометров при текущем обменном курсе. Биржевые показатели ICE традиционно выражаются в евро за мегаватт-час.

В 2024 году европейские цены на газ продемонстрировали существенное снижение, достигнув отметки 387 долларов за тысячу кубометров, что на 17% ниже предыдущих показателей. Эксперты прогнозируют временный подъем стоимости газа на глобальных рынках в 2025 году, после чего в 2026–2027 годах ожидается понижательный тренд. Что касается потенциального прекращения транзита через Украину, аналитики не считают это определяющим фактором для формирования цен в Европе — возможен лишь кратковременный скачок до 10%. Комфортный уровень заполнения хранилищ, необычно теплые погодные условия и стагнация потребления газа в странах Евросоюза стали ключевыми причинами наблюдаемого ценового спада.

Ранее сообщалось, что Европа начала расходовать собственные запасы газа, из-за чего они стремительно истощаются. «Балканский поток» на данный момент остается единственным маршрутом поставок газа в Европу после того, как закончился контракт «Газпрома» с украинским «Нафтогазом».