В Эстонии почти самая высокая инфляция в Евросоюзе

сегодня в 15:33

Эстония оказалась на 2 месте в ЕС по уровню инфляции

Годовая инфляция в Эстонии в декабре 2025 года выросла до 3,7%. Это оказалось вторым показателем в ЕС, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал ERR.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, выше, чем у Эстонии, инфляция была только в Словакии. Там ее размер был равен 3,9% в годовом выражении.

Минимальный уровень инфляции оказался во Франции. Там показатель составил всего 0,4%.

В среднем в ЕС уровень инфляции упал до 1,7% в январе. В декабре 2025-го показатель был равен 2%.

В январе Эстония все равно осталась на втором месте по инфляции. Цены в стране росли и дальше.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.