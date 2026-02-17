В Эстонии почти самая высокая инфляция в Евросоюзе
Годовая инфляция в Эстонии в декабре 2025 года выросла до 3,7%. Это оказалось вторым показателем в ЕС, сообщает «Царьград» со ссылкой на материал ERR.
По данным европейского статистического агентства Eurostat, выше, чем у Эстонии, инфляция была только в Словакии. Там ее размер был равен 3,9% в годовом выражении.
Минимальный уровень инфляции оказался во Франции. Там показатель составил всего 0,4%.
В среднем в ЕС уровень инфляции упал до 1,7% в январе. В декабре 2025-го показатель был равен 2%.
В январе Эстония все равно осталась на втором месте по инфляции. Цены в стране росли и дальше.
