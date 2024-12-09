В Егорьевске появится новое предприятие по производству детской и подростковой обуви

В Егорьевске компания «АР ФОРЕСТ» получила участок под строительство современного производственно-складского комплекса в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В запуск производства компания планирует инвестировать более 40 млн рублей. В результате будет создано 10 рабочих мест. Автоматизированное оборудование позволит создавать импортозамещающую продукцию, востребованную на рынке. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. Ожидается, что к концу 2028 года, после выхода на полную мощность, объем поставок вырастет с 250 тысяч до 350 тысяч пар в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания уже реализует в Подмосковье проект по изготовлению подошвы из полимера ЭВА. Доля отечественного сырья и материалов в выпускаемой продукции составляет 97%. Технология уникальна для России, предприятие успешно заменяет значительную часть импортных товаров. В 2024 году объем поставок вырос на 100%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.