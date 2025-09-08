В Дмитрове строят новые ж/д пути для увеличения товарооборота с Китаем

«Строительная готовность пяти объектов вспомогательной и линейной инфраструктуры в составе терминально-логистического центра „Белый Раст“ в Дмитровском округе составляет 90%. Такую стройготовность фиксируют наши инспекторы на сегодня. С самого начала работ на данной площадке надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Терминально-логистический центр «Белый Раст» занимает 179 га и создан в соответствии с утвержденной правительством Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года. Проект реализуется совместными усилиями ОАО «РЖД» и китайской Группы Компаний «Ляонин Порт». «Сухопутный порт» в Дмитрове — самый большой хаб китайской продукции в Подмосковье. Объемы переваленных грузов во II квартале 2025 года — порядка 150 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте.

«В настоящее время на территории ТЛЦ ведется строительство железнодорожного контрольно-пропускного пункта, двух насосных станций водоснабжения и трех дополнительных железнодорожных путей. Их соединят с Московской железной дорогой, что позволит существенно увеличить грузооборот. В настоящее время строители уже завершают монтаж шумозащитных экранов вдоль линий», — дополнил Артур Гарибян.

Основные направления контейнерных и контрейлерных перевозок в сообщении с ТЛЦ «Белый Раст» — порты Балтики и Дальнего Востока, железнодорожные погранпереходы Забайкальск, Наушки, Калининград, а также внутреннее сообщение в направлении Екатеринбурга, Новосибирска. Кроме того, через терминал будет проходить около 15% всего грузооборота из Китая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.