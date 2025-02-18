В департаменте финансов Москвы раскрыли, как получить налоговый вычет за ГТО

С 2025 года жители столицы, которые сдали нормы ГТО, могут получить налоговый вычет. О том, как его оформить, рассказал первый заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Григорий Лалаев, сообщает пресс-служба департамента.

Получить вычет можно в 2025 году по месту трудоустройства. Чтобы сделать это, необходимо обратиться в бухгалтерию или отдел кадров, и написать заявление.

Затем гражданину нужно отправить в ФНС документы, которые подтвердят, что значок ГТО у него есть.

Возможность заявлять право на вычет самостоятельно у налогоплательщиков появится только с 2026 года. Тогда можно будет отправить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год на сайте ФНС.

«Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть налоговым резидентом Российской Федерации и получать доходы, облагаемые НДФЛ», — добавил Лалаев.

Также необходимо иметь знак отличия ГТО, либо же еще раз сдать нормативы в своей возрастной группе, после чего подтвердить полученный до этого знак. Причем налоговый вычет дадут вне зависимости от того, каков результат — бронзовый, серебряный или золотой, подчеркнул заместитель руководителя Департамента финансов Москвы.

Лалаев добавил, что необходимо пройти диспансеризацию. Также нельзя забывать, что вычет можно получить только за тот год, когда соблюдены необходимые условия. Например, если пройти медосмотр в 2025 году, а нормы ГТО сдать в 2026 году, то получить «компенсацию» не выйдет.

Размер вычета равен 18 тыс. рублей в год. Однако эти деньги на банковскую карту не перечислят.

18 тыс. — часть дохода, которую освободят от необходимости уплаты НДФЛ. Таким образом, если человек платит налог по ставке 13%, то можно осуществить возврат только 2,3 тыс. рублей.

Вычет можно запросить на полную сумму моментально в любом месяце года. Но сделать это можно не раньше периода, чем когда москвич подтвердил право на его получение.

Подтвердить факт сдачи нормативов ГТО можно, предоставив один из нескольких документов. Например, ксерокопия удостоверения о получении знака отличия, акта регионального органа исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта о награждении, выпиской из него, информацией из цифровой базы по реализации комплекса ГТО. Однако последний вариант возможен, если удалось подтвердить прошлый знак отличия.

Подтвердить факт прохождения диспансеризации можно с помощью справки. Ее оформляют в произвольной форме, заверяют с помощью подписи доктора, а также печати медорганизации.

Как получить «спортивный» налоговый вычет

У жителей столицы также есть возможность получить «спортивный» налоговый вычет за тренировки в секциях или школах, а также бассейне, спортзале и оздоровительном комплексе. С 2025 года лимит соцвычетов вырос со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Таким образом максимум можно вернуть уплаченный НДФЛ на сумму до 19,5 тыс. рублей в год.

С 2025 года вычет за спорт можно получить в упрощенном порядке. Приносить большое количество документов не нужно. Достаточно только лишь приложить справку о полученных услугах.

Важное требование — заниматься нужно у организаций, компаний и ИП, находящихся в перечне Министерства спорта России. При этом получить «спортивный» налоговый вычет можно и без справки, если данные о фактических расходах налогоплательщика направил поставщик физкультурно-оздоровительных услуг.