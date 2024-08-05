В число экспортных партнеров Подмосковья вошли 36 стран мира

По итогам I полугодия 2024 года при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) компании-экспортеры МСП подписали экспортные контракты с партнерами из 36 стран мира, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За отчетный период более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты почти на 42 млн долл. США. В топ-3 партнеров Подмосковья вошли Армения, куда поставили продукции более чем на 9 млн долл., Республика Беларусь, также закупившая продукции почти на 9 млн долл. и Китай, который приобрел подмосковных товаров более чем на 6,5 млн долл. Пятерку лидеров замыкают Казахстан и Узбекистан, куда экспортировали продукции на 5,6 и 3,4 млн долл. соответственно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За границу при поддержке Подмосковья компании-экспортеры активно поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.

Благодаря работе Фонда экспортеры могут стать участниками международных выставок или бизнес-мероприятий с потенциальными партнерами, получить образовательные услуги, помощь в оформлении документов и иную поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.