В Бурятии построят горно-обогатительного комбинат для развития Дальнего Востока

В рамках X Восточного экономического форума власти региона, Корпорация развития Дальнего Востока и компания «АпатитАгро» достигли договоренности о возведении нового горно-обогатительного комбината производительностью 14 млн тонн руды ежегодно. Данная инициатива внесет существенный вклад в развитие горной промышленности всего макрорегиона и укрепит его внутренние экономические связи, сообщает «ФедералПресс» .

«Горнорудная отрасль Дальнего Востока — одна из лидеров по динамике роста и объему привлекаемых в ее развитие инвестиций. С использованием механизмов государственной поддержки уже реализуется свыше 150 горнорудных проектов, в которые инвестировано 1,6 трлн рублей», — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Строительство рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии станет частью масштабной работы по развитию отрасли. Согласно соглашению, объем инвестиций в строительство обогатительной фабрики составит 63 млрд рублей. Проектная мощность предприятия запланирована на уровне 14 млн тонн руды в год. Реализация проекта предусматривает полный цикл работ — от геологоразведочных работ и экологической экспертизы до ввода производства в эксплуатацию. Планируется, что проект позволит создать 600 новых рабочих мест, а совокупные налоговые отчисления оценены в 50 млрд рублей.

Производимый на фабрике апатитовый концентрат планируется поставлять предприятиям минерально-химического комплекса. В настоящее время инвестором уже получена лицензия на пользование недрами, идут подготовительные работы к началу геологоразведочных работ.

Запуск рудника в промышленную эксплуатацию ожидается в 2030 году после подтверждения запасов месторождения. При этом вся налоговая нагрузка по проекту будет оставаться в регионе и направляться на финансирование программ социально-экономического развития республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что республика заинтересована в развитии региона при условии соблюдения экологической ответственности за озеро Байкал. Он отметил готовность инвестора реализовать проект с применением современных технологий, соответствующих высоким экологическим стандартам, и указал, что это является главным условием реализации проекта.

Во Владивостоке в эти дни проходит Х юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ). Мероприятие, посвященное теме «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», собрало более 4,5 тысяч участников из 70 стран. В рамках деловой программы запланировано свыше 100 тематических сессий.