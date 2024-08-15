В банке рассказали, сколько дарят молодоженам в России по подарочным картам

«Русский стандарт»: по подарочным картам на свадьбу обычно дарят до 10 тыс руб

Новобрачные по предоплаченным подарочным картам чаще всего получают суммы от 3 000 до 10 000 рублей, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

Август традиционно считается сезоном свадеб, на него приходится наибольшее число покупок подарочных карт для молодоженов.

Банк «Русский стандарт» изучил, на что новобрачные тратят полученные на предоплаченной карте деньги. В 2024 году, как и в 2023 году, с такими картами отправляются за товарами для дома, бытовой техникой и электроникой.

Согласно статистике подарочных карт банка «Русский стандарт», чаще всего новобрачным по ним дарят 5 000 руб., 10 000 руб. и 3 000 руб.

По данным кредитной организации, топ-3 традиционных категорий операций по ним выглядят следующим образом:

1. Товары для дома.

2. Бытовая техника и электроника.

3. Супермаркеты.