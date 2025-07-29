В августе ожидаются интересные тенденции на продовольственном рынке — аналитик

В августе может наблюдаться умеренное подорожание некоторых продуктов. Причины для этого связаны с сезонными колебаниями спроса и предложением на рынке, а также с увеличением себестоимости производства из-за факторов, влияющих на сельское хозяйство, например, погодных условий в ряде регионов. При этом есть продукты, которые могут в августе подешеветь, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Увеличение стоимости в первую очередь может коснуться овощей и фруктов, выращиваемых в открытом грунте, которые традиционно дорожают в пик сезона из-за повышенного спроса. Однако резких скачков стоимости не ожидается. Например, цены на огурцы и томаты могут увеличиться в пределах 5-10%, что не превысит 150-200 рублей за килограмм в зависимости от региона, полагает аналитик.

С другой стороны, есть продукты, которые в августе могут подешеветь, отмечает Расторгуев. Это связано с увеличением предложения за счет созревания поздних сортов овощей и фруктов, а также успешным импортом.

«В частности, картофель и капуста могут показать снижение цен на 5-7% по сравнению с июлем, что связано с уборкой урожая и запасами в хранилищах. Ожидается, что цены на картофель могут опуститься до уровня 30-40 рублей за килограмм», — прогнозирует аналитик.