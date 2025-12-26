В 2025 году китайские бренды заняли 50% рынка новых автомобилей в России

Известно, что рынок автомобилей с пробегом в 2025 году вырос на 2%, а общее количество регистраций может достичь 6,2 млн по итогам года. Однако внутри рынка произошел серьезный сдвиг.

«Важнейшим фактором перераспределения рынка стало повышение ключевой ставки, которое повлияло на стоимость финансирования дилерских стоков и маржинальность бизнеса. В новых условиях игроки рынка сосредоточились на операционной эффективности и ускорении оборачиваемости склада, что привело к сокращению предложений. Как следствие, спрос сместился в сторону сделок между частными лицами», — уточнил Ковалев.

Сравнение рынков: новые и подержанные автомобили

Эксперт отметил, что рынок новых автомобилей в этом году сократился на 16%, и между сегментами есть принципиальные различия. На первичном рынке китайские бренды занимают около 50%, а на вторичном — лишь около 5%, хотя спрос на китайские авто с пробегом активно растет.

Доля кредитов в сегменте новых машин составляет около 57%, что на 10 процентных пунктов выше, чем в 2024 году. На вторичном рынке этот показатель значительно ниже — около 8%. Благодаря субсидиям производителей средняя ставка на новый автомобиль составила 11,6%, тогда как на автомобиль с пробегом она в среднем достигает 22,9%.

Средний чек для новых автомобилей остался на уровне прошлого года — 3,4 млн рублей. На вторичном рынке средний чек составил 1,5 млн рублей, снизившись на 7,5%.

Изменение поведения покупателей: спрос на онлайн и прозрачность

Поведение потребителей кардинально меняется. По данным «Авито Авто» уже 85% пользователей начинают поиск автомобиля онлайн, а 21% не хотят тратить на покупку много времени.

При выборе автомобиля с пробегом у потребителей сформировались три ключевых запроса: онлайн-история автомобиля, фиксированная цена и информация о реальном техническом состоянии. Для этого «Авито Авто» предлагает сервисы: «Автотеку» для проверки по VIN, «Селект» для гарантии фиксированной цены и предоставляет диагностику от дилеров.

При покупке новых машин клиентов также интересуют условия кредита и программа трейд-ин. Растет доля общения в чатах: у дилеров она увеличилась с 50% в начале 2024 года до 68% в 2025 году.

Чтобы помочь дилерам адаптироваться к этим изменениям, «Авито Авто» собрало все сервисы в единую платформу. Ее ядром стала система управления бизнесом дилера «Автохаб». «Теперь профессиональным участникам рынка еще проще взаимодействовать и с нами, и с покупателями, и между своими департаментами внутри компании», — отметил Андрей Ковалев.

Ключевые тренды на автомобильном рынке и инструменты платформы активно обсуждались на «Авто Саммите», который прошел в ноябре текущего года. Он собрал на одной площадке более 1000 участников ключевых участников рынка, чтобы обсудить не только тенденции года, но и эффективные пути развития для бизнеса.