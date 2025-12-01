«Увидел сладкую ягоду — съешь сейчас, ибо завтра ее может не быть. Современный маркетинг искусственно создает этот дефицит через „последний экземпляр“, „акцию до конца недели“ или „эксклюзивный дизайн“. Префронтальная кора, отвечающая за логику и планирование, просто не успевает включиться», — сказал эксперт.

По его словам, другими причинами могут быть стресс, усталость, скука или желание получить награду. После тяжелого рабочего дня поход в торговый центр может стать настоящей терапией.

Существует ряд эффективных подходов к управлению финансами, позволяющих избежать лишних расходов. Во-первых, можно воспользоваться правилом 24 часов: дав себе время на обдумывание спонтанной покупки, вы в большинстве случаев (около 80%) потеряете к ней интерес. Во-вторых, составление перечня необходимых товаров и использование только наличных, предназначенных именно для этой цели, поможет избежать импульсивных трат в магазине.

В-третьих, полезно задать себе три вопроса перед покупкой: «Какова реальная потребность в этой вещи?», «Какие негативные последствия возникнут, если я отложу покупку?», «Как часто я буду использовать этот предмет?». В-четвертых, рекомендуется избегать посещения магазинов, когда вы испытываете усталость или находитесь в состоянии повышенной эмоциональности, так как это может привести к необдуманным покупкам.

