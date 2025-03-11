Ушла эпоха: экономист рассказал о снижении спроса на пальмовое масло

Экономист Михаил Беляев заявил, что в ближайшее время с прилавков магазинов может постепенно исчезнуть пальмовое масло: экоактивисты формируют негативный общественный тренд об этом продукте, сообщает АБН24 .

«В последние годы повышается интерес к более здоровым и экологически чистым альтернативам. Экоактивисты и организации, борющиеся с вырубкой тропических лесов, связанной с производством пальмового масла, способствуют формированию общественного мнения против этого продукта», — сказал экономист.

По его словам, несмотря на широкое распространение пальмового масла благодаря его доступности и универсальности, его могут заменить более экологически здоровые продукты. Сейчас оно активно используется в пищевой промышленности для изготовления кондитерских изделий и маргарина, майонеза и готовых блюд.

Пальмовое масло часто оказывается дешевле других растительных масел — подсолнечного или оливкового. Низкая стоимость дает производителям возможность снижать издержки и увеличивать прибыль.