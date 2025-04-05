«Умные» примерочные из технополиса Москвы отправили в Латинскую Америку

В 2024 году ведущий разработчик технологий 3D-сканирования человеческого тела и виртуальной примерки одежды, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», увеличил свое присутствие на рынках Латинской Америки. Высокотехнологичное оборудование было поставлено в Бразилию и Мексику, сообщил замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.

Он уточнил, что продукция предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» пользуется спросом как в России, так и за рубежом.

«Сегодня более 30 компаний особой ОЭЗ Москвы экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, композитные материалы, системы безопасности, микроэлектронику и другие инновационные изделия. Например, производитель 3D-сканеров „Тексел“ в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров», — отметил Коваленко.

Он добавил, что эта разработка всего за 90 секунд создает трехмерную цифровую модель человека, а затем использует полученные данные для подбора одежды и снятия мерок для пошива.

Производственные мощности компании размещены на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва».

Виртуальная примерочная «Тексел» оснащена системой искусственного интеллекта, которая позволяет покупателям заранее увидеть, как будет выглядеть одежда на них.

3D-сканеры находят применение не только в легкой промышленности, но и в медицине, а также спортивной индустрии.

По словам гендиректора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, одно из главных преимуществ размещения производства в ОЭЗ «Технополис Москва» — развитая инфраструктура. Предприятия получают земельные участки и готовые помещения для производства, исследовательских центров и лабораторий.

«Для предприятий, имеющих статус резидента, действует ряд существенных налоговых преференций. Компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2 процента вместо 20», — сказал Дегтев.

Он добавил, что, кроме того, при ввозе товаров и оборудования в рамках свободной таможенной зоны они не платят таможенные пошлины и НДС

Продукция компании также востребована в России. Ее 3D-сканеры можно встретить в торговых центрах и магазинах известных брендов одежды.

Как пояснил гендиректор компании Максим Федюков, в 2024 году предприятие совместно с российской компанией «Ассоль» реализовало проект, позволяющий импортировать в систему автоматизированного проектирования индивидуальные параметры человека, полученные при 3D-сканировании.

«Также можно перестраивать параметрические модели одежды на индивидуальную фигуру человека. Таким образом, за несколько кликов мы получаем комплект лекал модели, без выполнения контактных обмеров, ручного ввода измерений и редактирования лекал», — сказал Федюков.