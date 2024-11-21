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Украинский миллиардер попал под санкции Британии за коррупцию

Великобритания ввела санкции в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

Санкции введены из-за коррупции. Фирташ, как утверждает британский Минфин, участвовал в даче взяток политикам, чтобы завладеть лицензией на добычу ископаемых.

Также миллиардер занимался присвоением имущества газотранспортной сети Украины.

Бывший глава политической партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 1 августа заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть несколько спонсоров. Речь идет о трех олигархах — Дмитрии Фирташе, Ринате Ахметове и Викторе Пинчуке.