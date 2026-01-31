Украина погрязла в долгах: уже 1 февраля Киев обязан внести 4 платежа

сегодня в 10:13

Украине к 1 февраля нужно вернуть МВФ около 188 млн долларов

Украине к 1 февраля необходимо вернуть Международному валютному фонду (МВФ) около 188 млн долларов. Стране нужно погасить четыре платежа, говорится в графике возврата долга на сайте организации, сообщает RT .

Среди них — выплаты по обслуживанию долга и взносы за пользование средствами фонда общим объемом более 136 млн SDR (специальные права заимствования).

По данным на 27 января, по официальному курсу МВФ один SDR был эквивалентен 1,379 долларов. Следовательно, Украине нужно внести обязательный платеж в размере 187,6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что ЕС и США собираются вложить в Украину 800 млрд долларов. Такой «план процветания» считается частью мирного соглашения Соединенных Штатов.

