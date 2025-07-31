Ученые НИУ ВШЭ выработали сценарии развития IT в РФ до 2028 года

Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) вместе с «Яндексом» рассмотрели несколько сценариев развития IT-рынка в РФ. Были взяты 42 интервью с экспертами в области науки, власти и бизнеса, разбирающимися в технологических направлениях, сообщает РБК , которому предоставили результаты.

Важным шагом в развитии искусственного интеллекта будет возможность самостоятельной оценки ИИ качества проделанных действий. Пока анализ проводится на основе критериев, которые заданы человеком.

Первый сценарий развития IT-рынка в РФ — «Интернет вещей (IoT)». Он используется в разных областях жизни — от «умных» домов и городов, машин, промышленных систем, медицинских устройств, сельского хозяйства, и другого. Чтобы развивать технологии интернета вещей, нужно поддерживать устранение инфраструктурных объектов.

Второй сценарий — «Производственные технологии и робототехника». Их развитие будет зависеть от того, насколько подготовлена инфраструктура. Внимание важно уделять отраслям, в которых РФ сильна, и где автоматизация предоставляет максимум пользы. Среди них атомная энергетика, технологии, добыча ресурсов, а также продукты для экстремальных условий.

Также были выделены и иные важные направления, факторы развития технологического направления. Среди них: интеграция разных экосистем, которые объединяют «Интернет вещей (IoT)», ИИ, робототехнические решения; распространение умных производств, для которых понадобится масштабная интеграция технологий; расширение границ применения технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностей в производственных процессах и робототехнике.

Еще подчеркивается, что развитие коллаборативных роботов (коботов) создает будущее робототехники, особенно, если речь идет о складских. Они позволяют выполнять рутинные дела и сложную физическую работу.

Также создается тренд на low-code и zero-code решения. Появятся площадки, которые дадут возможность создавать программное обеспечение и создавать код без привлечения программистов. Это позволит упростить процедуру адаптации технологий к конкретным производственным задачам.