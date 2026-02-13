Участники СВО посетили племзавод Зеленоградское в Пушкинском округе

сегодня в 15:29

12 февраля в Пушкинском округе прошла экскурсия на племзавод АО «Зеленоградское» для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Экскурсия на племенной завод АО «Зеленоградское» состоялась в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали члены ассоциации ветеранов СВО Пушкинского и КСВО Пушкинский, а также их семьи.

Участники мероприятия познакомились с производственными процессами, условиями труда и вакансиями на предприятии. Руководство завода выразило готовность принять на работу участников СВО и членов их семей.

На племзаводе содержится 2 800 голов крупного рогатого скота, а ежедневный объем производства молока достигает 42 000 кг. На одной из ферм работают 60 сотрудников.

Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в рамках проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.