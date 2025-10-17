Участники СВО посетили НПО «Атом» в Дубне в рамках промышленного туризма

Экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм» прошла на производстве Научно-производственного объединения «Атом», расположенном в подмосковном наукограде Дубна. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе экскурсии участники специальной военной операции и их семьи посетили производство компании, ознакомились с процессами производства и пообщались с сотрудниками предприятия.

«Для нас программа „Промышленный туризм“ — это не просто возможность посмотреть на производство. Это, в первую очередь, шанс вернуться к мирной жизни, увидеть новые горизонты. Программа открывает перед нами больше вариантов для выбора профессии, позволяет на практике понять, насколько мы востребованы в той или иной сфере и в конкретных компаниях», — сказал Андрей Гулин, ветеран боевых действий и член ассоциации ветеранов СВО г. о. Дубна.

Ранее в рамках программы «Промышленный туризм» участники СВО также посетили производство «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») в Мытищах, «Газдевайс» в Ленинском городском округе, производства резидентов индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.