Участники СВО и их семьи посетили завод уличного освещения в Пущине

Экскурсия для участников специальной военной операции и их семей прошла на заводе «Декорсвет» в Пущине в рамках программы «Промышленный туризм». Гости познакомились с производством и ассортиментом продукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Мероприятие состоялось на предприятии, где выпускают оборудование для уличного освещения под торговой маркой ALFRESCO. Завод работает почти 30 лет, а в штате трудятся около 200 специалистов. Ассортимент продукции насчитывает несколько тысяч наименований, включая светильники, световые комплексы и опоры для благоустройства общественных пространств.

В ходе экскурсии участники ознакомились с производственными процессами, коллективом и получили ответы на интересующие вопросы. Руководство компании во главе с Сергеем Ивановым отметило, что готово рассматривать кандидатуры ветеранов СВО для трудоустройства. Ключевым требованием названо желание работать и осваивать новые навыки, а компания готова предоставить обучение и поддержку новым сотрудникам.

В следующем году предприятие планирует расширять производство и внедрять новые технологии, что увеличит потребность в кадрах. Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Подмосковья. Предприятия региона выразили готовность участвовать в подобных мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.