Участникам СВО в Подмосковье рассказали о господдержке фермерства

В Подмосковье участники СВО и их семьи познакомились с возможностями создания бизнеса в агросфере в рамках программы «СВОй бизнес». О мерах поддержки и грантах для фермеров рассказали специалисты регионального центра компетенций, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров присоединился к федеральной образовательной программе «СВОй бизнес». Проект реализует партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Его цель — помочь ветеранам специальной военной операции и их семьям адаптироваться и открыть собственное дело.

В ходе обучения участники освоили основы ведения бизнеса, научились составлять бизнес-планы и изучили действующие меры господдержки. В Подмосковье для хозяйств, созданных участниками СВО, действует грант «Агромотиватор». Субсидия покрывает до 90% затрат крестьянско-фермерского хозяйства по проекту, что позволяет развивать производство и повышать его эффективность.

В министерстве отметили, что подобные образовательные программы способствуют росту фермерских хозяйств и кооперативов и расширяют возможности малого бизнеса в аграрном секторе региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.