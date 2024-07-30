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Убыток головной компании «Газпрома» вырос почти в 2 раза за полгода

Головная компания «Газпрома» понесла убытки в первом полугодии 2024 года согласно российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), сообщает « Интерфакс ».

За первые 6 месяцев 2023 года чистый убыток головной компании «Газпрома» составил 255 млрд рублей. А за аналогичный период 2024 года — 480,641 млрд рублей.

Себестоимость компании повысилась на 15%, и даже увеличившаяся до 2,927 трлн рублей выручка не смогла повлиять на итоговые отрицательные результаты. Валовая прибыль сократилась на 18% и составила 572 млрд рублей.

Отрицательное сальдо остальных расходов и доходов выросло на 80% до 620 млрд рублей и также повлияло на итоговую чистую прибыль.

Ранее «Газпром» в двенадцатый раз за лето обновил рекорд суточной летней поставки газа. Он был зафиксирован 17 июля и составил 700,4 млн куб. метров газа.