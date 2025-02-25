У столичного центра «Моя работа» на Шаболовке уже более 100 компаний-партнеров

Центр «Моя работа» на Шаболовке уже 4 года помогает жителям столицы вести бизнес. Сейчас у центра более 100 партнеров, в том числе известные и крупные компании, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Центр оказывает предпринимателям комплексную поддержку — от идеи и создания бизнес-плана до налоговых и юридических консультаций. Здесь же можно оформить самозанятость, документы для открытия ООО или ИП, повысить свои бизнес-навыки. Для будущих и действующих предпринимателей с этого года на Шаболовке работает Центр услуг для бизнеса.

Что касается самозанятости, то это удобный формат для тех, кому важно работать по индивидуальному графику — мамы с детьми, молодежь, люди старшего возраста. Более половины жителей столицы, которые открывают свое дело при помощи центра, — женщины.

Например, Екатерина Трегубова 18 лет работала в сфере финансов. Теперь она смогла осуществить свою мечту — проводить иммерсивные экскурсии в Битцевском лесу. Оксана Толстая с помощью специалистов центра начала заниматься мыловарением. Эксклюзивные товары она создает вместе с дочерью.