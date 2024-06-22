У Совкомбанка появится собственный негосударственный пенсионный фонд

сегодня в 20:21

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил о запуске процедуры регистрации негосударственного пенсионного фонда (НПФ), сообщает «Интерфакс» .

Хотимский отметил, что в настоящее время купить негосударственный пенсионный фонд гораздо сложнее, чем создать собственный.

«Поэтому будем регистрировать, в процессе уже, занимаемся», — сказал Хотимский в кулуарах конференции Smart-Lab.

Собственный НПФ Совкомбанка может заработать только через год. По словам Хотимского, активная стадия придется, вероятно, на вторую половину 2025 года. Банк планирует включить свой пенсионный фонд в программу долгосрочных сбережений.

Ранее вице-президент «Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ) Алексей Денисов рассказал, что программа долгосрочных сбережений позволит россиянам обеспечить надбавку к пенсионным начислениям в связи с выходом на пенсию по старости.