Турция нарастила экспорт лимонов в Россию в 2025 году до трехлетнего максимума

Турция в 2025 году поставила в Россию лимонов на максимальную за три года сумму, сообщает РИА Новости .

Страна за прошлый год увеличила поставки цитрусового плода в Россию на 15%. В итоге они составили максимальную за три года сумму — 79,2 млн долларов.

При этом летом 2025 года Турция не осуществляла экспорт цитрусовых в связи с необходимостью урегулирования внутреннего спроса, но в октябре он снова возобновился.

В декабре Турция продала России лимонов на 13,1 млн долларов. Это на 26% больше, чем в декабре 2024 года.

При этом за первые десять месяцев 2025 года стоимость лимонов в России увеличилась более чем на 30%. Средняя цена за килограмм по стране в январе составляла 186,93 рубля, но к октябрю увеличилась до 244,29 рубля.

