Цветоводы Подмосковья вырастили более 67 млн цветов к 8 Марта

Тепличные хозяйства Подмосковья нарастили производство срезанных цветов к Международному женскому дню. В 2025 году в регионе вырастили более 67,3 млн цветов, преимущественно роз и тюльпанов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье работают 11 организаций цветочной отрасли общей площадью около 50 гектаров. Предприятия выращивают розы, тюльпаны и лилии на срез, а также поставляют рассаду и декоративные растения в горшках для интерьеров и садово-паркового оформления.

Одним из крупнейших производителей роз является ООО «ТК «Подосинки». Компания ежегодно выпускает около 30 млн цветов. В Дмитровском и Раменском округах действуют два тепличных комплекса площадью 18 гектаров, где выращивают 70 сортов роз с применением гидропоники, что обеспечивает крупный бутон, длинный стебель и высокую вазостойкость.

Предприятие реализует инвестиционный проект по строительству нового тепличного комплекса площадью 24 гектара в Раменском округе. После выхода на проектную мощность он позволит ежедневно срезать до 60 тыс. роз и создать 200 рабочих мест. Ввод объекта запланирован на 2030 год. Розы также выращивает «Ступинский тепличный комбинат».

Крупным производителем тюльпанов является «Агрокомплекс Цветком» в Раменском округе. Комплекс, построенный в 2021 году, включает 3 гектара теплиц для круглогодичного выращивания, 2,5 гектара питомника открытого грунта и шесть автоматизированных фасовочных линий. Оборудование позволяет размещать до 70 тыс. аквабоксов для гидропонной выгонки.

Посадочно-пикировочные линии обеспечивают выпуск до 3 млн горшечных растений и 10 млн единиц рассады. За более чем 15 лет на предприятии вырастили свыше 100 млн тюльпанов. Цветоводством также занимаются хозяйства Сергиево-Посадского, Богородского и Дмитровского округов.

