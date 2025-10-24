«Цветоводы не рады»: в Госдуме оценили запрет на поставку европейских роз в РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский заявил, что решение Евросоюза запретить поставки азалий и роз в Россию может изменить цены и плохо скажется на бизнесе европейских цветоводов, сообщает Газета.ru .

«Сегодняшняя ситуация с ограничениями на поставку цветов наглядно демонстрирует: Евросоюз исчерпал рациональные инструменты давления на нашу страну и вынужден прибегать к подобного рода мерам. Цветы не относятся к товарам первой необходимости, но их рынок имеет серьезное значение — особенно в периоды массовых праздников, таких как 8 Марта, 1 сентября и дни рождения», — сказал депутат.

По его словам, российский рынок, напротив, быстро адаптируется к ситуации, как это было в других сферах: ограничения превратятся в стимул для развития отечественного цветочного производства.

Европейские поставщики, особенно из Нидерландов и Франции, вряд ли одобрят действия своих правительств. Утрата российского рынка обернется для этих производителей прямым сокращением прибыли. Следовательно, ожидать положительной реакции от европейского бизнес-сообщества не стоит. Серьезных угроз для российской экономики нет, заключил спикер.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.