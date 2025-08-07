ЦУР «Бизнес» Подмосковья помог бизнесменам решить более 5,5 тыс вопросов в 2025 г

Чаще всего предприниматели Подмосковья обращаются в ЦУР «Бизнес» с вопросами, касающимися мер поддержки, открытия и ведения бизнеса, а также по вопросам, связанным с земельными участками и недвижимостью для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В период с января по июль этого года специалисты ЦУР «Бизнес» получили более 5,8 тыс. обращений предпринимателей по девяти каналам связи. На данный момент 5664 обращения уже решены. Экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» за семь месяцев 2025 года составляет свыше 2,5 млрд рублей. Благодаря работе специалистов бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 21,5 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Обращения предпринимателей делятся на три категории в зависимости от сложности вопроса. Наиболее часто вопросы предпринимателей относятся к категории «Консультация» и решаются в течение одного рабочего дня. С начала года специалистами ЦУР «Бизнес» было получено 5,2 тысячи обращений. Наиболее востребованной темой стали меры поддержки — 45% всех консультаций. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.

Всего за весь период деятельности ЦУР «Бизнес» поступило 29 801 обращение, из них на данный момент отработано более 99% — 29 569 обращений.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно посредством телефона горячей линии 0150, а также через Инвестпортал Подмосковья. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.