Цифра заменит бумагу: появится ли в РФ купюра номиналом в 10 тысяч

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что в России не появится купюра номиналом 10 тысяч рублей, так как сейчас бумажные деньги постепенно вытесняет цифровой рубль, сообщает Газета.ru .

«Недалек тот день, когда цифровой рубль вытеснит с розничного рынка разжиревшие на процентах банки. А пока нельзя облегчать теневые расчеты недобросовестных коммерсантов. Пусть они со своими мешками налички будут лучше видны в прицелы налоговых инспекторов», — сказал депутат.

По словам зампреда комитета ГД Надежды Школкиной, сейчас Центробанк продолжает обновлять действующие номиналы купюр: это связано с разными причинами, среди которых и ветхость купюр, и новые требования по защите.

В нынешних условиях, когда преобладают безналичные платежи, необходимость в банкнотах крупного достоинства уже не кажется такой острой и приоритетной. Хотя нельзя исключать, что в будущем они могут стать одним из видов валюты в России. Однако, окончательное решение по этому вопросу остается за Центробанком, заключила она.

