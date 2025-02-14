Цены вырастут: эксперт оценил кофейные перспективы в России

Эксперт Бабина: в 2025 году в России увеличится спрос на кофе без кофеина

Бренд-директор компании «Кофе в зернах» Ирина Бабина назвала основные тенденции по употреблению и продаже кофе в России в этом году: цены вырастут и будут колебаться, ожидается выход на новых поставщиков — Азию, Африку или Китай, увеличится спрос на кофе без кофеина, продолжится цифровизация в этой сфере, сообщает Газета.ru .

«Главными факторами, влияющими на ценовую политику в стране, остаются инфляция, курс рубля, а также стоимость кофе на мировых биржах, которая продолжает расти. Мало того — в связи с возросшей популярностью арабики в мире внезапно обнаружилась серьезная „недостача“ робусты», — сказала эксперт.

По ее словам, среди российских потребителей укрепляется тренд на экологичность: все чаще любители выбирают кофе с пометкой «organic», а в связи с модой на здоровый образ жизни предпочтение отдаются продукту без кофеина. Люди стремятся снизить нагрузку на организм.

Кроме того, растет спрос на альтернативные методы заваривания: любителей кофе уже не удивляют понятия «брю-бар», «кемекс», «аэропресс» или «пуровер».