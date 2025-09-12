Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума на прошлой неделе заявил, что в РФ снижается розничная стоимость красной икры, сообщает «Крымская газета» .

С начала 2025 года объемы добычи лосося достигли показателя 312 тысяч тонн при ожидаемых по итогам года 340–350 тысяч тонн. Улов настолько хороший, что уже подготовлено 23 научных обоснования для изменения объемов прогнозируемого вылова до 436 тысяч тонн.

Для сравнения: в прошлом году вылов лососевых в России составил лишь 235,5 тысячи тонн. Поэтому в снижении стоимости икры нет ничего удивительного, подчеркнул Шестаков.

Если проследить динамику цен на отечественную лососевую икру с июня по август в среднем по стране, то можно увидеть следующее: в июне средняя стоимость килограмма этого деликатеса составляла 9 597 рублей, в июле этот показатель увеличился до 9 632 рублей, но уже в августе опустился до 9 542. То есть цена за месяц снизилась на 0,94%.