Цены на нефть Brent взлетели до максимума из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов выросла на 3,05%, достигнув максимального значения. Причиной роста цен стал ирано-израильский конфликт, сообщает РБК .

В результате стоимость барреля нефти составила 79,04 доллара. На этой отметке черное золото не торговалось с 23 января текущего года.

К 19:33 четверга по московскому времени рост цен на нефть замедлился до 1,9%, и котировки снизились до 78,16 доллара за баррель. С начала месяца стоимость нефти увеличилась почти на 25%.

Стоимость сырья увеличилась из-за вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, что может привести к нарушениям в поставках нефти.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар по Ирану в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Тегеран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».