Цены на фрукты и овощи в России снизились на 1,2% за неделю

Фрукты и овощи в РФ подешевели на 1,2% в период с 1 по 7 октября, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на данные Росстата.

В предыдущую неделю цены на плодоовощную продукцию снизились всего на 0,7%. Таким образом, темпы снижения ускорились почти в два раза.

Морковь подешевела на 2,6%, тогда как неделей ранее цены упали на 2,4%. Капуста и яблоки подешевели на 2,5%, а на предыдущей неделе цены на них упали на 3,7% и 1,1% соответственно.

На 0,7% подорожали бананы. Неделей ранее цены на них увеличились на 0,5%. Также на 0,5% увеличились цены на огурцы. На предыдущей неделе они подорожали на 2,3%.

Картофель стал стоить на 1,2% дешевле, а на предыдущей неделе цены на него упали на 2,1%. При этом он сохраняет лидерство по росту цен. С начала года он подорожал в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что поездки на такси в РФ к концу года могут подорожать на 30%. По оценке экспертов, если цены на поездки увеличатся, то пассажиры будут отказываться от этого вида транспорта.