Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили новые рекорды

В России зафиксирован скачок цен на бензин, который привел к новым рекордам: стоимость АИ-92 достигла отметки в 71 309 рублей за тонну, а АИ-95 — 80 301 рубль. По данным Петербургской биржи, подорожали также дизельное топливо и мазут, в то время как цены на сжиженный газ и авиакеросин незначительно снизились, сообщает «Царьград» .

Сегодняшние торги ознаменовались установлением новой рекордной стоимости бензина АИ-92. По информации, опубликованной Петербургской биржей, средняя цена за тонну данного вида топлива достигла 71 309 рублей, увеличившись на 1,28% в течение дня. Предыдущий ценовой рекорд был зарегистрирован 18 сентября 2023 года.

При этом существенный рост цен коснулся и бензина марки АИ-95, где стоимость поднялась на 1,86%, достигнув уровня в 80 301 рубль за тонну. В течение дня максимальная стоимость достигала 80 510 рублей за тонну. Рынок дизельного топлива также продемонстрировал заметный подъем: цена летней солярки увеличилась на 0,93%, закрепившись на отметке 59 274 рубля за тонну.

Мазут также продемонстрировал значительное увеличение цены — рост составил 3,25%, и стоимость достигла 23 642 рубля за тонну. Однако ситуация на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ) сложилась иначе: здесь было отмечено снижение цен на 4,09%, в результате чего цена упала до 20 274 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина немного уменьшилась, снизившись на 0,3% и достигнув отметки в 71 408 рублей за тонну.