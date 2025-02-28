Центробанк установил официальный курс доллара на 1 марта

Согласно официальному курсу Центробанка на 1 марта, один американский доллар будет равен 88,2568 рубля, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

За сутки рост доллара составит +0,5601 рубля. В последний день зимы — 28 февраля — доллар оценивался в 87,6967 рубля.

Евро в сравнении с долларом, наоборот, потеряет -0,4707 рубля и будет равен 91,5655 рубля вместо 92,0362 рубля.

Китайский юань по курсу на 1 марта прибавит к своей стоимости +0,1191 рубля и будет равен 12,0754 рубля.

Ранее 28 февраля американский доллар уже делал скачок выше 88 рубля и достигал отметки в 88,3017 рубля к 10:59 по Москве, но через 17 минут снова упал до 87,9437 рубля.