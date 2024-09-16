Центробанк снова обозначил криптовалюты как угрозу для российского рынка

Центробанк видит угрозу для российского финансового рынка в распространении криптовалют и категорически исключает ее появление на территории страны, сообщает РБК со ссылкой на проект документа «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», опубликованный регулятором.

По мнению ЦБ, использование криптовалют вместо национальных валют относятся к глобальным факторам, несущим риски для России. А стабильности отечественного рынка может угрожать распространение криптовалют и стейблкойнов, которые регулятор назвал внешним макроэкономическим фактором.

Согласно документу, отсутствие глобального регулирования может способствовать широкому распространению криптовалют и увеличить их использование в расчетах вместо нацвалют. При этом принимаемых отдельными странами мер может быть недостаточно для ограничения рисков из-за трансграничной и экстерриториальной природы криптовалют.

Авторы считают, что время широкой кооперации между мировыми странами заканчивается, а государства фокусируются на соперничестве и ограничении доступа к конкурентов в собственной экономике и технологиям.

Ранее стало известно, что в России стартовал правовой эксперимент, связанный с использованием криптовалюты и ее майнингом. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который имеет значение для данной сферы.