Центробанк: россияне стали реже платить банковскими картами

Россияне стали реже использовать банковские карты для расчетов, что связано с растущей популярностью альтернативных методов оплаты, таких как биометрия и QR-коды. Об этом говорится в письме первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, документ есть в распоряжении ТАСС .

В третьем квартале 2025 года 14% всех покупок в стране были оплачены с использованием новых технологий, что на 4,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Значительно увеличилось использование QR-кодов: за девять месяцев 2025 года количество транзакций с их применением возросло в 1,8 раза, а общий объем платежей — в 1,4 раза, достигнув 2,8 миллиарда операций на сумму 4,0 триллиона рублей.

Делягин ранее предложил Центробанку России ограничить комиссии по эквайрингу для малых и средних предприятий. В настоящее время такие тарифы могут достигать 2-3% и более. В ответ на эту инициативу в ЦБ отметили, что аналогичные ограничения уже применялись в 2020 и 2022 годах для платежей за товары первой необходимости. Однако практика показала, что эти меры не способствовали снижению цен и должны рассматриваться лишь как исключительная мера.

