Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 18 июня
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Центральный банк России опубликовал на официальном сайте курсы валют на 18 июня.
Доллар подорожает на 0,2068 до 78,7 рублей. Евро подешевеет на 0,18 до 90,75 рублей.
Китайский юань подорожает на 0,02 до 10,92 рублей.
17 июня доллар стоит 78,5, евро 90,94 и китайский юань 10,89 рублей.
Ранее Bank of America сообщал, что в 2025 году российский рубль по отношению к доллару вырос более, чем на 40%. Он стал одной из наиболее успешных валют мира.