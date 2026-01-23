Центробанк предложил вкладывать деньги в Genshin Impact

В ходе онлайн-трансляции с заместителем председателя ЦБ РФ Алексеем Заботкиным Центробанк России, отвечая на вопрос о перспективных инвестициях в 2026 году, упомянул виртуальную валюту из известной китайской гача-игры Genshin Impact, сообщает «Лента.ру» .

Во время эфира один из пользователей в чате задал вопрос о наиболее надежных активах для инвестирования в текущей экономической обстановке и получил неожиданный ответ.

«Банк России, что стабильнее? Рубль или скины в контр страйк? Куда лучше вложить?» — спросил участник трансляции.

В ответ представители ЦБ РФ в шутку напомнили о примогемах — также называемых «камнями истока» — внутриигровая валюта Genshin Impact, используемая для приобретения уникальных героев, предметов и опыта, однако подчеркнули, что данное высказывание не следует воспринимать как инвестиционный совет.

В 2025 году жители России стали активнее тратить деньги на видеоигры. С января по ноябрь объем покупок новых игр увеличился на треть. Особенно заметно вырос объем платежей, связанных с игровыми консолями — за 11 месяцев 2025 года этот показатель увеличился в пять раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Средняя сумма платежа за видеоигры выросла на 13%, достигнув 1,8 тысячи рублей. Среди наиболее востребованных у геймеров игр оказались Genshin Impact и PUBG Mobile.

