Центробанк надеется найти выход для надлежащего функционирования СПФС

Банк России в условиях санкций на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей) рассчитывает найти возможность продолжать надлежащую работу системы с партнерами, сообщает ТАСС.

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что санкции в любом случае нужно учитывать в практической деятельности российской инфраструктуры, в том числе Системе передачи финансовых сообщений.

«Мы полагаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование данной системы», — отметил он.

СПФС начала работу в тестовом режиме в 2014 году, а в 2017 году ее запустили в полном объеме.