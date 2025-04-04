Цена на нефть Brent рухнула после ответа Китая на новые тарифы США

Июньский фьючерс на эталонный сорт нефти Brent рухнул до 65 долларов за баррель после введения Китаем пошлин в 34% на всю американскую продукцию. Это минимальная цена с весны 2024 года, сообщает Lenta.ru .

Согласно данным биржи ICE, в начале текущей недели баррель нефти стоил 65,38 доллара, в то время как цена майского фьючерса WTI опустилась до 62 долларов. С начала недели мировые котировки нефти выросли на 10 долларов.

Снижение цен вызвано прогнозируемым замедлением мирового экономического роста из-за глобальной торговой войны американского президента Дональда Трампа. По мнению экспертов, новые тарифы Вашингтона могут привести к рецессии в разных странах, включая США.

Нефтяные котировки продемонстрировали небольшой подъем после заявления Дональда Трампа о возможном введении США «вторичных тарифов» в отношении России. Как новые тарифы президента США на российскую нефть могут повлиять на экономику РФ, читайте в материале РИАМО.