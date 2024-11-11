Цена 60 руб за бензин АИ-95 закрепится в Московском регионе в январе 2025 года

Психологическая отметка в 60 рублей за бензин АИ-95 в Москве пройдена: на многих АЗС уже можно увидеть эту цифру. Но если брать среднее значение по России, то оно пока ниже 60 рублей, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Учитывая темпы роста цен, можно предположить, что цифру в 60 рублей в Московском регионе мы можем уже увидеть в январе 2025 года. В Калужской, Владимирской, Вологодских областях ждем повышения до 60 рублей к весне», — спрогнозировала эксперт.

По ее словам, цена на бензин зависит от многих факторов: себестоимость добычи нефти, транспортные расходы (с декабря цены на них поднимутся), хранение и многое другое.

Бунина подчеркнула, что потребителям не стоит ждать снижения цен в декабре, так как закупки на конец года для автозаправок уже сделаны. Что касается дизельного топлива, то оно прибавит в цене 2-3 рубля — до 72 рублей за литр дизеля, добавила эксперт.