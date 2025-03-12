ЦБ: у россиян заморожено еврооблигаций примерно на 750 млрд рублей

Около 17% от общей суммы вложений граждан в долговой рынок в прошлом году приходилось на облигации иностранных эмитентов и квазинерезидентов, которые с высокой вероятностью оставались замороженными, сообщается в материалах Центробанка. Заблокированными остаются бонды на сумму 748 млрд рублей, сообщает РБК .

В 2024 году вложения инвесторов в облигации составили 4,4 трлн рублей. Рост составил 4% из-за отрицательной переоценки бумаг.

В аналитических материалах ЦБ отмечается, что благодаря выпуску замещающих облигаций Минфином в декабре, на конец года розничные инвесторы могли свободно распоряжаться облигациями как минимум на 3,6 трлн рублей.

Ранее международный финансовый советник Виктория Шиндлер объяснила, как можно сформировать пассивный доход.

По ее мнению, возможности для этого есть у каждого человека. Она посоветовала начинать инвестировать с небольших сумм, чтобы постепенно адаптироваться и изучить рынок. Это могут быть акции, облигации, недвижимость, стартапы.